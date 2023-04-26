Сытник Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сытник Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сытник Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сытник Григорий

Мать ребёнка: Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сытник Анатолий

Мать ребёнка: Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубович (Сытник) Любовь

Мать ребёнка: Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полина

Рождение ребёнка
08.04.1929

Сын: Сытник Александр

Мать ребёнка: Полина

Смерть
Неизвестно

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