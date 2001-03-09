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Большев Андрей
Большев Андрей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1965
Дата смерти
1966
Пол
Мужской
Отец
Большев Виктор
1940 г.р.
Мать
Большева (Нерсесова) Альвина
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец:
Большев Виктор
Мать:
Большева Альвина
Смерть
1966
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