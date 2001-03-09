Большев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большев Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Большев Виктор

Мать: Большева Альвина

Смерть
1966
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