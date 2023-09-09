Деветьяров Никифор Обрамов
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Деветьяров Обрам Потапов
Мать: Акилина Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
1697
Сын: Деветьяров Ефим Никифоров
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
1702
Сын: Деветьяров Момант Никифоров
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
1705
Сын: Деветьяров Алексей Никифоров
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
1709
Сын: Деветьяров Алексей Никифоров
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
1710
Сын: Деветьяров Прохор Никифоров
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Желнина (Деветьярова) Марья Никифорова
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Смерть
Неизвестно