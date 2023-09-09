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Деветьяров Никифор Обрамов

Место рождения

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Деветьяров Обрам Потапов

Мать: Акилина Прокопьева

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Семенова

Рождение ребёнка
1697

Сын: Деветьяров Ефим Никифоров

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Деветьяров Момант Никифоров

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Деветьяров Алексей Никифоров

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Деветьяров Алексей Никифоров

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Деветьяров Прохор Никифоров

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Желнина (Деветьярова) Марья Никифорова

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Смерть
Неизвестно

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