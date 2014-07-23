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Сафонов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1953

Дата смерти

23.07.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1953

Отец: Сафонов Сергей Иванович

Мать: Сафонова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонов Николай Александрович

Мать ребёнка: Тихомирова Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихомирова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
30.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафонова Галина Тихоновна

Ковалёво, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1978

Сын: Сафонов Роман Александрович

Мать ребёнка: Сафонова Галина Тихоновна

Смерть
23.07.2014

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