Сафонов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1953
Дата смерти23.07.2014
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1953
Отец: Сафонов Сергей Иванович
Мать: Сафонова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафонов Николай Александрович
Мать ребёнка: Тихомирова Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафонова Галина Тихоновна
Ковалёво, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1978
Сын: Сафонов Роман Александрович
Мать ребёнка: Сафонова Галина Тихоновна
Смерть
23.07.2014