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Мошкина Александра Михайловна
Мошкина Александра Михайловна
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Место рождения
Кимры
, город Кимры, Тверская область
Дата рождения
19.03.1912
Дата смерти
05.10.2007
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Кимры
, город Кимры, Тверская область
Смерть
05.10.2007
Кимры
, город Кимры, Тверская область
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