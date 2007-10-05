Мошкина Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошкина Александра Михайловна

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Место рождения

Кимры, город Кимры, Тверская область

Дата рождения

19.03.1912

Дата смерти

05.10.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Кимры, город Кимры, Тверская область
Смерть
05.10.2007
Кимры, город Кимры, Тверская область
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