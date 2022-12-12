Семенюк (Волосевич) Анастасия Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменюк (Волосевич) Анастасия Климентьевна

Семенюк (Волосевич) Анастасия Климентьевна

avatar

Место рождения

д. Сукачи, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Сукачи, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
27.05.1907 ст.

Муж: Семенюк Никита Евдокимович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 25 лет | Невесте 23 года
Рождение ребёнка
30.11.1908 ст.

Сын: Семенюк Николай Никитьевич

Отец ребёнка: Семенюк Никита Евдокимович

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
05.08.1921

Дочь: Семенюк Анастасия Никитьевна

Отец ребёнка: Семенюк Никита Евдокимович

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
07.05.1926

Сын: Семенюк Сергей Никитьевич

Отец ребёнка: Семенюк Никита Евдокимович

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close