Семенюк (Волосевич) Анастасия Климентьевна
Место рожденияд. Сукачи, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Сукачи, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
27.05.1907 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 25 лет | Невесте 23 года
Рождение ребёнка
30.11.1908 ст.
Сын: Семенюк Николай Никитьевич
Отец ребёнка: Семенюк Никита Евдокимович
Рождение ребёнка
05.08.1921
Дочь: Семенюк Анастасия Никитьевна
Отец ребёнка: Семенюк Никита Евдокимович
Рождение ребёнка
07.05.1926
Сын: Семенюк Сергей Никитьевич
Отец ребёнка: Семенюк Никита Евдокимович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно