Крупин Алексей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Крупин Пётр Никитин
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Апилина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупин Иван Алексеев
Мать ребёнка: Апилина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Апилина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно