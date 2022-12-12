Обручникова Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Обручников Дмитрий Иванович
ф.203-оп.780-д.2689 228об-229
Рождение ребёнка
25.03.1903 ст.
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Обручников Дмитрий Иванович
ф.203-оп.780-д.3053 161об-162
Рождение ребёнка
13.09.1908 ст.
Сын: Обручников Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Обручников Дмитрий Иванович
ф.203-оп.780-д.3768 239об-240
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно