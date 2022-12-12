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Обручникова Любовь Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Обручников Дмитрий Иванович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
ф.203-оп.780-д.2689 228об-229
Рождение ребёнка
25.03.1903 ст.

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Обручников Дмитрий Иванович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
ф.203-оп.780-д.3053 161об-162
Рождение ребёнка
13.09.1908 ст.

Сын: Обручников Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Обручников Дмитрий Иванович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
ф.203-оп.780-д.3768 239об-240
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обручников Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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