Москвин Арсений (Фёдор) Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвин Арсений (Фёдор) Павлович

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Место рождения

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

10.05.1876

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1795
Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1819 по 1825
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1819
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1825 по 1827
г. Могилёв, Могилёвский уезд Могилёвской губернии
Место жительства
С 1827 по 1829
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
С 1829 по 1831
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1831 по 1841
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1841 по 1848
Подольск, Подольск, Московская область
Место жительства
С 1848 по 1860
г. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губернии
Место жительства
С 1860
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
10.05.1876
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1876
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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