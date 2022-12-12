Москвин Арсений (Фёдор) Павлович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти10.05.1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1795
Место жительства
С 1819 по 1825
Место жительства
По 1819
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1825 по 1827
г. Могилёв, Могилёвский уезд Могилёвской губернии
Место жительства
С 1827 по 1829
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
С 1829 по 1831
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1831 по 1841
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1841 по 1848
Подольск, Подольск, Московская область
Место жительства
С 1848 по 1860
г. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губернии
Место жительства
С 1860
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
10.05.1876
Место жительства
По 1876