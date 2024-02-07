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Ерошенко Александра Алексеевна
Ерошенко Александра Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.02.1918
Пол
Женский
Отец
Ерошенко Алексей Александрович
Мать
Медведева Наталия Алексеевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1918
Отец:
Ерошенко Алексей Александрович
Мать:
Медведева Наталия Алексеевна
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