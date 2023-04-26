(Иванова) Марья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Марья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Около 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Иванов Григорий Ильин

Мать: Фекла Ильина?

Смерть
После 1858
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