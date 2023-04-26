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(Иванова) Марья Григорьева
(Иванова) Марья Григорьева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1858
Дата смерти
После 1858
Пол
Женский
Отец
Иванов Григорий Ильин
Около 1805 г.р.
Мать
(Иванова) Фекла Ильина?
Около 1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец:
Иванов Григорий Ильин
Мать:
Фекла Ильина?
Смерть
После 1858
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