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Анна Григорьевна

Место рождения

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1709 и 1710

Дата смерти

После 1741

Пол

Женский

Отец

Между 1675 и 1676 г.р.

Мать

Около 1674 г.р.

Муж

Около 1706 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1709 и 1710

Отец: Григорий Семенович

Мать: Евдокия Григорьевна

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 132 лист. Церковь Николая Чудотворца. Дьякон Григорий Семенович, 43 года, и жена его Евдокия Григорьевна, 45 лет. У них дочь Анна Григорьевна, 10 лет. 1719г
Бракосочетание
После 1719

Муж: Григорий Сергеевич

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1741
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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