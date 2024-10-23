Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1709 и 1710
Дата смертиПосле 1741
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1709 и 1710
Отец: Григорий Семенович
Мать: Евдокия Григорьевна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 132 лист. Церковь Николая Чудотворца. Дьякон Григорий Семенович, 43 года, и жена его Евдокия Григорьевна, 45 лет. У них дочь Анна Григорьевна, 10 лет. 1719г
Бракосочетание
После 1719
Муж: Григорий Сергеевич
Смерть
После 1741