Плуталов Иван Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плуталов Андриан Васильевич
Мать: Плуталова Варвара
Рождение ребёнка
06.03.1948
Сын: Плуталов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Плуталова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гафарова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Плуталова Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно