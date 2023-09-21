Плуталов Иван Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлуталов Иван Андрианович

Плуталов Иван Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плуталов Андриан Васильевич

Мать: Плуталова Варвара

Рождение ребёнка
06.03.1948

Сын: Плуталов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Плуталова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гафарова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Плуталова Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close