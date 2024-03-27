Бухман (Кунявская) Мария
Место рожденияRečyca, Rechitsa District, Homiel Province, Belarus
Дата рождения22.10.1894
Дата смерти02.09.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1894
Отец: Кунявский Мойсей
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухман Ейне
Рождение ребёнка
29.03.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухман Ейне
Смерть
02.09.1977