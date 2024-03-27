Бухман (Кунявская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухман (Кунявская) Мария

Место рождения

Rečyca, Rechitsa District, Homiel Province, Belarus

Дата рождения

22.10.1894

Дата смерти

02.09.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1894

Отец: Кунявский Мойсей

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухман Ейне

Рождение ребёнка
29.03.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухман Ейне

Смерть
02.09.1977

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