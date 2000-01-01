Карпукова (Ефимова) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1962
Отец: Ефимов Иван Иванович
Мать: Ефимова Анна
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Карпукова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Карпуков Василий Константинович
Рождение ребёнка
?.12.1986
Сын: Карпуков Максим Васильевич
Отец ребёнка: Карпуков Василий Константинович
Работа или профессия
Неизвестно