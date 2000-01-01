Карпукова (Ефимова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпукова (Ефимова) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1962

Отец: Ефимов Иван Иванович

Мать: Ефимова Анна

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Карпукова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Карпуков Василий Константинович

Рождение ребёнка
?.12.1986

Сын: Карпуков Максим Васильевич

Отец ребёнка: Карпуков Василий Константинович

Работа или профессия
Неизвестно
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