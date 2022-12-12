Сафенин Александр
Место рождения
Дата рождения20.05.1919
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1919
Отец: Сафенин Афанасий
Мать: не указана
Военная служба
С ?.12.1940 по 29.08.1946
964 истребительный авиационный полк
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафенина Антонина
Москва
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафенина Антонина
Москва
Военная награда
06.11.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафенина Антонина
Смерть
1994
Москва