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Сафенин Александр

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Место рождения

Александровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

20.05.1919

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1919

Отец: Сафенин Афанасий

Мать: не указана

Александровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
С ?.12.1940 по 29.08.1946
964 истребительный авиационный полк
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафенина Антонина

Москва
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафенина Антонина

Москва
Военная награда
06.11.1985
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафенина Антонина

Смерть
1994
Москва
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