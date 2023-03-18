Рубинский Петр Федорович
Место рождениядеревня Троицк краснотуранский район
Дата рождения17.03.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1915
Отец: Рубинский Федор
деревня Троицк краснотуранский район
Рождение ребёнка
08.04.1946
Дочь: Голубева Любовь Петровна
Мать ребёнка: Рубинская Александра Никифировна
Рождение ребёнка
15.04.1948
Дочь: Малий Галина Петровна
Мать ребёнка: Рубинская Александра Никифировна
Рождение ребёнка
08.05.1950
Сын: Рубинский Николай Петрович
Мать ребёнка: Рубинская Александра Никифировна
Рождение ребёнка
14.02.1954
Дочь: Иванова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Рубинская Александра Никифировна
Рождение ребёнка
23.05.1959
Дочь: Степанова Вера Петровна
Мать ребёнка: Рубинская Александра Никифировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рубинский Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно