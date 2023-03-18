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Рубинский Петр Федорович

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Место рождения

деревня Троицк краснотуранский район

Дата рождения

17.03.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

мП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1915

Отец: Рубинский Федор

Мать: не указана

деревня Троицк краснотуранский район
Рождение ребёнка
08.04.1946

Дочь: Голубева Любовь Петровна

Мать ребёнка: Рубинская Александра Никифировна

Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.04.1948

Дочь: Малий Галина Петровна

Мать ребёнка: Рубинская Александра Никифировна

Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.05.1950

Сын: Рубинский Николай Петрович

Мать ребёнка: Рубинская Александра Никифировна

Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.02.1954

Дочь: Иванова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Рубинская Александра Никифировна

Рождение ребёнка
23.05.1959

Дочь: Степанова Вера Петровна

Мать ребёнка: Рубинская Александра Никифировна

Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубинский Виктор

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубинская Александра Никифировна

Смерть
Неизвестно
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