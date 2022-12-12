Голубятников Иван Филиппович
Место рожденияКурская губерния, Старооскольский уезд
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Петрищева Васса Ивановна
Мать ребёнка: Голубятникова Анна Давидовна
Курская губерния, Тимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897
Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область