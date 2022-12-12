Назмитдин Мухаметшин
Место рождения
Дата рождения1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Мухаметша Ильясов
Мать: Фахриниса
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Минсулу
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Фархизиган Назмитдинова
Мать ребёнка: Минсулу
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Минсулу
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Шамсинагар Назмитдинова
Мать ребёнка: Минсулу
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Минсулу
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Минсулу
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно