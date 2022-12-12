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Назмитдин Мухаметшин

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Мухаметша Ильясов

Мать: Фахриниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1874

Сын: Мухаметшакир Назмитдинов

Мать ребёнка: Минсулу

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Фархизиган Назмитдинова

Мать ребёнка: Минсулу

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1882

Сын: Мухаметбакир Назмитдинов

Мать ребёнка: Минсулу

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Шамсинагар Назмитдинова

Мать ребёнка: Минсулу

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Сын: Мухаметгалий Назмитдинов

Мать ребёнка: Минсулу

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1893

Сын: Зиатдин Назмитдинович

Мать ребёнка: Минсулу

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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