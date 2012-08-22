Берднова Анастасия Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берднова Анастасия Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1930

Дата смерти

22.08.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Берднов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Берднов Иван Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1955

Сын: Берднов Николай Иванович

Отец ребёнка: Берднов Иван Яковлевич

Смерть
22.08.2012
Похороны
Неизвестно

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