Берднова Анастасия Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1930
Дата смерти22.08.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Берднов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Берднов Иван Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1955
Отец ребёнка: Берднов Иван Яковлевич
Смерть
22.08.2012
Похороны
Неизвестно