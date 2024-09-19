Авдулов Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авдулов Дмитрий Петрович
Мать: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдулова Анна Петровна
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Работа или профессия
Неизвестно
Титулярный советник
Рождение ребёнка
1822
Сын: Авдулов Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
1825
Сын: Авдулов Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Смерть
Неизвестно