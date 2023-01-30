Суконщиков Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуконщиков Алексей Михайлович

Суконщиков Алексей Михайлович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Между ?.12.1779 и ?.01.1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.12.1779 и ?.01.1780 ст.

Отец: Суконщиков Михайло Алексеевич

Мать: Суконщикова Мария Афанасьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Хиония Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Рождение ребёнка
02.09.1802 ст.

Дочь: (Суконщикова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Сын: Суконщиков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Суконщикова Хиония Семеновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: (Суконщикова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Суконщикова Хиония Семеновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Дочь: (Суконщикова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Суконщикова Хиония Семеновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Суконщиков Александр Иванович

Мать ребёнка: Суконщикова Хиония Семеновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.