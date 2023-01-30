Суконщиков Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияМежду ?.12.1779 и ?.01.1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.12.1779 и ?.01.1780 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Рождение ребёнка
02.09.1802 ст.
Дочь: (Суконщикова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Сын: Суконщиков Андрей Иванович
Мать ребёнка: Суконщикова Хиония Семеновна
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: (Суконщикова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Суконщикова Хиония Семеновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Дочь: (Суконщикова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Суконщикова Хиония Семеновна
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Суконщиков Александр Иванович
Мать ребёнка: Суконщикова Хиония Семеновна
Смерть
Неизвестно