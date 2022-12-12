Гейнс Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гейнс Александр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1834

Дата смерти

29.12.1892

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
По 1859
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1878 по 1880
Одесса, Украина
Место жительства
С 1881
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.12.1892
Ницца, Италия
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