Гейнс Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1834
Дата смерти29.12.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1859
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1878 по 1880
Одесса, Украина
Место жительства
С 1881
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.12.1892
Ницца, Италия