Чернухина Мария Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернухина Мария Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1906 ст.

Сын: Чернухин Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Чернухин Алексей Александрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.09.1916 ст.

Сын: Чернухин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Чернухин Алексей Александрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернухин Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно
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