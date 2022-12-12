Чернухина Мария Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1906 ст.
Сын: Чернухин Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Чернухин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
30.09.1916 ст.
Сын: Чернухин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Чернухин Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно