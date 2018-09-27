Агузова (Тефова) Вера Мама Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агузова (Тефова) Вера Мама Васильевна

Место рождения

Ставропольский край, Курский район, х. Губжоков

Дата рождения

17.03.1933

Дата смерти

27.09.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1933

Отец: Тефов Василий Отец Васильевич

Мать: Тефова Таисия Потаповна

Ставропольский край, Курский район, х. Губжоков
Бракосочетание
1959

Муж: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, Курский район, х. Губжоков
Рождение ребёнка
17.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, Курский район, х. Губжоков
Смерть
27.09.2018
Моздок, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, Курский район, х. Соколов
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