Агузова (Тефова) Вера Мама Васильевна
Место рожденияСтавропольский край, Курский район, х. Губжоков
Дата рождения17.03.1933
Дата смерти27.09.2018
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1933
Ставропольский край, Курский район, х. Губжоков
Бракосочетание
1959
Муж: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, Курский район, х. Губжоков
Рождение ребёнка
17.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, Курский район, х. Губжоков
Смерть
27.09.2018
Моздок, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, Курский район, х. Соколов