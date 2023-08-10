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Баталова Вика Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1974

Отец: Цыбин Георгий Иванович

Мать: Цыбина Галина Альфредовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баталов Павел Александрович

Отец ребёнка: Баталов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
29.11.1994

Дочь: Смирнова Анжелика Александровна

Отец ребёнка: Баталов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
30.04.2002

Дочь: Баталова Жанна Александровна

Отец ребёнка: Баталов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
07.03.2015

Дочь: Баталова Полина Александровна

Отец ребёнка: Баталов Александр Яковлевич

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