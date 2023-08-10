Баталова Вика Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1974
Отец: Цыбин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баталов Павел Александрович
Отец ребёнка: Баталов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
29.11.1994
Дочь: Смирнова Анжелика Александровна
Отец ребёнка: Баталов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
30.04.2002
Дочь: Баталова Жанна Александровна
Отец ребёнка: Баталов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
07.03.2015
Дочь: Баталова Полина Александровна
Отец ребёнка: Баталов Александр Яковлевич