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Сухих Авдотья

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Место рождения

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Сухих Аника Панфилович

Отец ребёнка: Сухих Панфилий Федорович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Сухих Иван Панфилович

Отец ребёнка: Сухих Панфилий Федорович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1803

Сын: Сухих Василий Панфилович

Отец ребёнка: Сухих Панфилий Федорович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1808

Сын: Сухих Анисим Панфилович

Отец ребёнка: Сухих Панфилий Федорович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Сухих Григорий Панфилович

Отец ребёнка: Сухих Панфилий Федорович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Панфилий Федорович

Смерть
Неизвестно
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