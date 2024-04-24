Прокофьева (Тяпнина, Корзова) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения22.09.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1863 ст.
Отец: Корзов Тимофей Петрович
Мать: Корзова Евдокия Петровна
Анна рождена 22 сентября 1863 г., крещена 22, запись 27 Деревни Теребихской крестьянин Тимофей Петров Корзов и законная жена его Евдокия Петрова, оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 32 с. 711
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1883 ст.
Кол-во лет жениха: 21 | Кол-во лет невесте: 19 | о бракосочетании № 8 31 января 1883 г. – жених: крестьянин Хаврогорской прихода, деревни (не указано) Степан Максимович Тяпнин, 1 брак, 21 год, невеста... Показать все
Рождение ребёнка
05.09.1886 ст.
Отец ребёнка: Тяпнин Степан Максимович
О рождении № 28 5 сентября 1886 г. Михаил у крестьянина деревни Овадовской Стефана Максимовича Теплина и законной жены его Анны Тимофеевны. (Крещен 5 сентября 1886 г.). ГААО. Ф.29 Оп. 39 Дело 155 стр.... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1888 ст.
Дочь: Тяпнина Наталья Степановна
Отец ребёнка: Тяпнин Степан Максимович
О рождении № 23 14 августа 1888 г. Наталья у крестьянина деревни Овадовской Степана Максимовича Теплина и законной жены его Анны Тимофеевны. (Крещена 14 августа 1888 г.). ГААО. Ф.29 Оп. 39 Дело 199 ст... Показать все
Бракосочетание
20.04.1892 ст.
Кол-во лет жениха: 32 | Кол-во лет невесте: 28 | о бракосочетании № 11 20 апреля 1892 г. – жених: запасной ополченец Квартирмерстер Холмогорского уезда, Хаврогорской прихода, деревни (не указано) Яков... Показать все
Смерть
Неизвестно