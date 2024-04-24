Прокофьева (Тяпнина, Корзова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Тяпнина, Корзова) Анна Тимофеевна

Место рождения

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

22.09.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1863 ст.

Отец: Корзов Тимофей Петрович

Мать: Корзова Евдокия Петровна

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Анна рождена 22 сентября 1863 г., крещена 22, запись 27 Деревни Теребихской крестьянин Тимофей Петров Корзов и законная жена его Евдокия Петрова, оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 32 с. 711
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
31.01.1883 ст.

Муж: Тяпнин Степан Максимович

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 21 | Кол-во лет невесте: 19 | о бракосочетании № 8 31 января 1883 г. – жених: крестьянин Хаврогорской прихода, деревни (не указано) Степан Максимович Тяпнин, 1 брак, 21 год, невеста... Показать все
Рождение ребёнка
05.09.1886 ст.

Сын: Тяпнин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Тяпнин Степан Максимович

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 28 5 сентября 1886 г. Михаил у крестьянина деревни Овадовской Стефана Максимовича Теплина и законной жены его Анны Тимофеевны. (Крещен 5 сентября 1886 г.). ГААО. Ф.29 Оп. 39 Дело 155 стр.... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1888 ст.

Дочь: Тяпнина Наталья Степановна

Отец ребёнка: Тяпнин Степан Максимович

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 23 14 августа 1888 г. Наталья у крестьянина деревни Овадовской Степана Максимовича Теплина и законной жены его Анны Тимофеевны. (Крещена 14 августа 1888 г.). ГААО. Ф.29 Оп. 39 Дело 199 ст... Показать все
Бракосочетание
20.04.1892 ст.

Муж: Прокофьев Яков Николаевич

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 32 | Кол-во лет невесте: 28 | о бракосочетании № 11 20 апреля 1892 г. – жених: запасной ополченец Квартирмерстер Холмогорского уезда, Хаврогорской прихода, деревни (не указано) Яков... Показать все
Смерть
Неизвестно
Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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