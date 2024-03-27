Золотухина Елена Ульшина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Золотухин Стефан Макарович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Золотухин Стефан Макарович
Рождение ребёнка
12.06.1904
Сын: Золотухин Иван Стефанович
Отец ребёнка: Золотухин Стефан Макарович
Курская обл.Б-Полянский р-н, Дубровский с/с
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1924