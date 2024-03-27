Золотухина Елена Ульшина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина Елена Ульшина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Золотухин Стефан Макарович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Золотухин Стефан Макарович

Рождение ребёнка
12.06.1904

Сын: Золотухин Иван Стефанович

Отец ребёнка: Золотухин Стефан Макарович

Курская обл.Б-Полянский р-н, Дубровский с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотухин Стефан Макарович

Смерть
1924
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