Смирнов Александр Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Отец: Евгений Михайлович
Мать: Александра Титовна
Рождение ребёнка
28.06.1907
Дочь: Смирнова Мария Александровна
Мать ребёнка: Агриппина Арсентьевна
Рождение ребёнка
13.06.1908
Сын: Смирнов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Агриппина Арсентьевна
Рождение ребёнка
01.10.1911
Сын: Смирнов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Агриппина Арсентьевна
Рождение ребёнка
22.04.1917
Сын: Смирнов Николай Александрович
Мать ребёнка: Васса Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Игнатьевна
Смерть
Неизвестно