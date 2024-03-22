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Смирнов Александр Евгеньевич

Место рождения

Сутоки, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: Евгений Михайлович

Мать: Александра Титовна

Сутоки, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1907

Дочь: Смирнова Мария Александровна

Мать ребёнка: Агриппина Арсентьевна

Рождение ребёнка
13.06.1908

Сын: Смирнов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Агриппина Арсентьевна

Рождение ребёнка
01.10.1911

Сын: Смирнов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Агриппина Арсентьевна

Рождение ребёнка
22.04.1917

Сын: Смирнов Николай Александрович

Мать ребёнка: Васса Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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