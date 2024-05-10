Чернов Семен Яковлевич
Место рождения
Дата рождения03.04.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1895 ст.
Отец: Чернов Яков Михайлович
Мать: Чернова Анна Ивановна
ОГАОО-173-16-936
Бракосочетание
05.10.1912 ст.
ОГАОО-173-17-133 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
22.10.1913 ст.
Мать ребёнка: Чернова Агриппина Федоровна
ОГАОО-173-17-137
Рождение ребёнка
16.10.1918 ст.
Мать ребёнка: Чернова Агриппина Федоровна
ОГАОО-173-16-2304
Смерть
Неизвестно