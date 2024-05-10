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Чернов Семен Яковлевич

Место рождения

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

03.04.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1895 ст.

Отец: Чернов Яков Михайлович

Мать: Чернова Анна Ивановна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-936
Бракосочетание
05.10.1912 ст.

Жена: Чернова Агриппина Федоровна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-17-133 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
22.10.1913 ст.

Сын: Чернов Яков Семенович

Мать ребёнка: Чернова Агриппина Федоровна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-17-137
Рождение ребёнка
16.10.1918 ст.

Сын: Чернов Илья Семенович

Мать ребёнка: Чернова Агриппина Федоровна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-2304
Смерть
Неизвестно
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