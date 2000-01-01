Поликарпов Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1975
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1975
Отец: Поликарпов Виктор
Мать: Поликарпова Аполлинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поликарпов Тимофей Владимирович
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поликарпова Кира Владимировна
Мать ребёнка: Сбитнева Наталья Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поликарпов Максим Владимирович
Мать ребёнка: Сбитнева Наталья Валерьевна