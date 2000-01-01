Поликарпов Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликарпов Владимир Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1975

Отец: Поликарпов Виктор

Мать: Поликарпова Аполлинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поликарпов Тимофей Владимирович

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поликарпова Кира Владимировна

Мать ребёнка: Сбитнева Наталья Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поликарпов Максим Владимирович

Мать ребёнка: Сбитнева Наталья Валерьевна

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