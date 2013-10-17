Старолетова (Шанкина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старолетова (Шанкина) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1924

Дата смерти

17.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1924

Отец: Шамкин Андрей Архипович

Мать: Шамкина (Помаскина) Феоктиста Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старолетова Ирина Данатовна

Отец ребёнка: Старолетов Донат Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старолетов Донат Иванович

Рождение ребёнка
26.01.1953

Сын: Старолетов Александр Донатович

Отец ребёнка: Старолетов Донат Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
17.10.2013

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