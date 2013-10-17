Старолетова (Шанкина) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1924
Дата смерти17.10.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старолетова Ирина Данатовна
Отец ребёнка: Старолетов Донат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1953
Сын: Старолетов Александр Донатович
Отец ребёнка: Старолетов Донат Иванович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
17.10.2013