Добровольская (Шишова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольская (Шишова) Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

28.04.1918

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1888

Сын: Добровольский Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Добровольский Алексей Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.05.1890 ст.

Сын: Добровольский Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Добровольский Алексей Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.04.1918
Москва, город федерального значения Москва
кладбище Покровского монастыря
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