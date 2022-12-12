Добровольская (Шишова) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти28.04.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1888
Сын: Добровольский Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Добровольский Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
27.05.1890 ст.
Сын: Добровольский Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Добровольский Алексей Андреевич
Смерть
28.04.1918
кладбище Покровского монастыря