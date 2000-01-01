Нецветаева (Нецветаева) Екатерина Захаровна
Место рожденияЛиповка
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Липовка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
1817
Гольяны
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ширинкин Гликерия Кирилловна
Отец ребёнка: Нецветаев Кирилл Иванович
Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Смерть
Неизвестно