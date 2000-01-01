Нецветаева (Нецветаева) Екатерина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нецветаева (Нецветаева) Екатерина Захаровна

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Место рождения

Липовка

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
1817

Муж: Нецветаев Кирилл Иванович

Гольяны
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ширинкин Гликерия Кирилловна

Отец ребёнка: Нецветаев Кирилл Иванович

Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Смерть
Неизвестно
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