Упорова (Палымова) Пелагея Миронова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУпорова (Палымова) Пелагея Миронова

Упорова (Палымова) Пелагея Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Упоров Яков Иванов

Рождение ребёнка
27.04.1827 ст.

Сын: Упоров Иван Яковлев

Отец ребёнка: Упоров Яков Иванов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1830 ст.

Дочь: Упорова Мария Яковлева

Отец ребёнка: Упоров Яков Иванов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1833

Сын: Упоров Данил Яковлев

Отец ребёнка: Упоров Яков Иванов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1835 ст.

Сын: Упоров Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Упоров Яков Иванов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1839 ст.

Дочь: Упорова Мариамна Яковлева

Отец ребёнка: Упоров Яков Иванов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1841

Дочь: Упоров Евмений Яковлев

Отец ребёнка: Упоров Яков Иванов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1845

Сын: Упоров Семен Яковлев

Отец ребёнка: Упоров Яков Иванов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.