Упорова (Палымова) Пелагея Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Упоров Яков Иванов
Рождение ребёнка
27.04.1827 ст.
Сын: Упоров Иван Яковлев
Отец ребёнка: Упоров Яков Иванов
Рождение ребёнка
02.04.1830 ст.
Дочь: Упорова Мария Яковлева
Отец ребёнка: Упоров Яков Иванов
Рождение ребёнка
15.12.1833
Сын: Упоров Данил Яковлев
Отец ребёнка: Упоров Яков Иванов
Рождение ребёнка
03.01.1835 ст.
Отец ребёнка: Упоров Яков Иванов
Рождение ребёнка
12.02.1839 ст.
Дочь: Упорова Мариамна Яковлева
Отец ребёнка: Упоров Яков Иванов
Рождение ребёнка
15.09.1841
Дочь: Упоров Евмений Яковлев
Отец ребёнка: Упоров Яков Иванов
Рождение ребёнка
02.02.1845
Сын: Упоров Семен Яковлев
Отец ребёнка: Упоров Яков Иванов
Смерть
Неизвестно