Силаев Виктор Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.08.1931
Дата смерти27.05.1983
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1931
Отец: Силаев Андрей Григорьевич
Мать: Силаева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
06.02.1956
Дочь: Чернышева Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Силаева Нина Павловна
Рождение ребёнка
14.08.1964
Дочь: Жукова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Силаева Нина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Силаева Нина Павловна
Смерть
27.05.1983
Серпухов, Серпухов, Московская область