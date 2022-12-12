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Силаев Виктор Андреевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.08.1931

Дата смерти

27.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1931

Отец: Силаев Андрей Григорьевич

Мать: Силаева Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.02.1956

Дочь: Чернышева Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Силаева Нина Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.08.1964

Дочь: Жукова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Силаева Нина Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силаева Нина Павловна

Смерть
27.05.1983
Серпухов, Серпухов, Московская область
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