Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1914
Дата смерти1995
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1914
Отец: Салтыков Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарова (Филиппова) Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Филиппов Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1944
Сын: Филиппов Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Филиппов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
18.03.1949
Сын: Филиппов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Филиппов Николай Сергеевич
Борисово, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.12.1956
Дочь: Сумина (Филиппова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Филиппов Николай Сергеевич
Смерть
1995