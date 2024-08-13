Любутов Матвей Леонтиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Любутов Леон Яковлевич
Мать: Анна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Любутова) Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евгения Матвеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Любутова) Агафья Матвеевна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евгения Матвеевна