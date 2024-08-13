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Любутов Матвей Леонтиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Любутов Леон Яковлевич

Мать: Анна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Любутова) Пелагея Матвеевна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евгения Матвеевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Любутова) Агафья Матвеевна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евгения Матвеевна

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