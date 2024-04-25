Румянцев Филипп Мелентьевич
Место рожденияд.Жальцы Заборовской волости
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Румянцев ?
Мать: ?
д.Жальцы Заборовской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Матрёна Филипповна
Мать ребёнка: Дарья
д.Смотрово
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Румянцева) Авдотья Филипповна
Мать ребёнка: Дарья
д.Смотрово
Рождение ребёнка
15.04.1817
Мать ребёнка: Дарья
Смерть
Неизвестно