Румянцев Филипп Мелентьевич 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Румянцев Филипп Мелентьевич

Место рождения

д.Жальцы Заборовской волости

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Румянцев ?

Мать: ?

д.Жальцы Заборовской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Матрёна Филипповна

Мать ребёнка: Дарья

д.Смотрово
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Румянцева) Авдотья Филипповна

Мать ребёнка: Дарья

д.Смотрово
Рождение ребёнка
15.04.1817

Сын: Румянцев Егор Филиппович

Мать ребёнка: Дарья

Смерть
Неизвестно

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