Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1812 ст.
Отец: Иван Петров
Мать: Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Юлиания Петрова
Мать ребёнка: Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Евмений Петров
Мать ребёнка: Матрона Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Михайлова
Смерть
Неизвестно