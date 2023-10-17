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Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1812 ст.

Отец: Иван Петров

Мать: Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Юлиания Петрова

Мать ребёнка: Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Евмений Петров

Мать ребёнка: Матрона Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Михайлова

Смерть
Неизвестно
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