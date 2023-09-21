Симдянкин Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симдянкин Александр Леонидович Москва
Мать ребёнка: Симдянкина (Логинова) Валентина Гаврииловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Симдянкина) Елена Леонидовна Москва
Мать ребёнка: Симдянкина (Логинова) Валентина Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно