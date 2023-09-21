Симдянкин Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симдянкин Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симдянкин Александр Леонидович Москва

Мать ребёнка: Симдянкина (Логинова) Валентина Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Симдянкина) Елена Леонидовна Москва

Мать ребёнка: Симдянкина (Логинова) Валентина Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симдянкина (Логинова) Валентина Гаврииловна

Смерть
Неизвестно

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