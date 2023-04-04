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Зачупейко Василий Иванович

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Место рождения

Воронежская область , с Купенко

Дата рождения

1905

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Зачупейко Иван Петрович

Мать: Зачупейко Пелагея Ивановна

Воронежская область , с Купенко
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зачупейко Наталья Ивановна

Россия ,Г. Павловск ,Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зачупейко Наталья Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Служил в красной армии
Смерть
1943
Пропал без вести..
Похороны
Неизвестно
Во время войны пропал без вести 1942-43
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