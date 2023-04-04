Зачупейко Василий Иванович
Место рожденияВоронежская область , с Купенко
Дата рождения1905
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Воронежская область , с Купенко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зачупейко Наталья Ивановна
Россия ,Г. Павловск ,Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Служил в красной армии
Смерть
1943
Пропал без вести..
Похороны
Неизвестно
Во время войны пропал без вести 1942-43