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Правдин Сергей Викторович

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Место рождения

г.Грозный

Дата рождения

12.07.1953

Дата смерти

02.06.2018

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1953

Отец: Правдин Виктор Федорович

Мать: Правдина Антонина Панкратовна

г.Грозный
Бракосочетание
1984

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ейск, Краснодарский край, СССР
Развод
1989

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.06.2018
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