Правдин Сергей Викторович
Место рожденияг.Грозный
Дата рождения12.07.1953
Дата смерти02.06.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1953
г.Грозный
Бракосочетание
1984
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.01.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ейск, Краснодарский край, СССР
Развод
1989
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.06.2018