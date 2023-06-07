Филипп Лазарев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Лазарь Алексеев
Мать: Прасковья Иванова
Бракосочетание
10.06.1831
Жена: Феодосия Васильева
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Witnesses:по жениху: того ж села и помещика крестьяне Федор Васильев, Тимофей Гаврилов, Герасим Николаев, а по невесте тогож села дворовые люди Павел Иванов, Иван Васильев, Петр Васильев | Нижневасиль... Показать все
Смерть
Неизвестно