Филипп Лазарев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилипп Лазарев

Филипп Лазарев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Жена

Около 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Лазарь Алексеев

Мать: Прасковья Иванова

Бракосочетание
10.06.1831

Жена: Феодосия Васильева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Witnesses:по жениху: того ж села и помещика крестьяне Федор Васильев, Тимофей Гаврилов, Герасим Николаев, а по невесте тогож села дворовые люди Павел Иванов, Иван Васильев, Петр Васильев | Нижневасиль... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close