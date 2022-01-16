Червицова (Горячева) Раиса Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1941
Дата смерти16.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1941
Рождение ребёнка
22.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Червицов Александр Андреевич
с.Ново-Никольское, Красногорский р-н, Мос.обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.2022
Пенягино, Хорошовская волость , Московский уезд