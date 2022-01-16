Червицова (Горячева) Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червицова (Горячева) Раиса Николаевна

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Место рождения

Воскресёнки, Истра, Московская область

Дата рождения

28.09.1941

Дата смерти

16.01.2022

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1941

Отец: Горячев Николай Григорьевич

Мать: Горячева Анна Семеновна

Воскресёнки, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
22.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Червицов Александр Андреевич

с.Ново-Никольское, Красногорский р-н, Мос.обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червицов Александр Андреевич

Смерть
16.01.2022
Пенягино, Хорошовская волость , Московский уезд
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