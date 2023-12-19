Наседкина (Павлова) Домника Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Павлова) Домника Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1908 ст.

Муж: Наседкин Назар Семенович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.10.1909 ст.

Сын: Наседкин Демиан Назарович

Отец ребёнка: Наседкин Назар Семенович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
11.12.1916 ст.

Дочь: (Наседкина) Анисия Назаровна

Отец ребёнка: Наседкин Назар Семенович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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