Наседкина (Павлова) Домника Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
30.10.1909 ст.
Сын: Наседкин Демиан Назарович
Отец ребёнка: Наседкин Назар Семенович
Рождение ребёнка
11.12.1916 ст.
Дочь: (Наседкина) Анисия Назаровна
Отец ребёнка: Наседкин Назар Семенович
Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно