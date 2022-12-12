Клименко (Яновская) Марина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко (Яновская) Марина Ефимовна

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Место рождения

Гайворон, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Гайворон, Чернігівська область
Бракосочетание
14.04.1885 ст.

Муж: Клименко Трофим Митрофанович

Гайворон, Чернігівська область
Место венчания: Покровская церковь с. Гайворон Конотопского уезда Черниговойской губернии; источник ГАЧО ф. 679 о.10 д.1110
Рождение ребёнка
07.08.1886 ст.

Дочь: Васса Трофимовна

Отец ребёнка: не указан

Гайворон, Чернігівська область
Покровская церковь с. Гайворон Конотопского уезда Черниговской губернии; источник ГАЧО ф. 679 о.10 д.1116
Смерть
Неизвестно
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