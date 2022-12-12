Клименко (Яновская) Марина Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.04.1885 ст.
Место венчания: Покровская церковь с. Гайворон Конотопского уезда Черниговойской губернии; источник ГАЧО ф. 679 о.10 д.1110
Рождение ребёнка
07.08.1886 ст.
Дочь: Васса Трофимовна
Отец ребёнка: не указан
Покровская церковь с. Гайворон Конотопского уезда Черниговской губернии; источник ГАЧО ф. 679 о.10 д.1116
Смерть
Неизвестно