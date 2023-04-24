Вербицкий Онуфрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВербицкий Онуфрий Николаевич

Вербицкий Онуфрий Николаевич

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вербицкая Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
1822

Сын: Вербицкий Иван Онуфриевич

Мать ребёнка: Вербицкая Анастасия Ильинична

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Вербицкая) Анна Онуфриевна

Мать ребёнка: Вербицкая Анастасия Ильинична

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
26.12.1829 ст.

Сын: Вербицкий Иосиф Онуфриевич

Мать ребёнка: Вербицкая Анастасия Ильинична

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.