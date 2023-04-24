Вербицкий Онуфрий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Вербицкий Иван Онуфриевич
Мать ребёнка: Вербицкая Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Вербицкая) Анна Онуфриевна
Мать ребёнка: Вербицкая Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
26.12.1829 ст.
Сын: Вербицкий Иосиф Онуфриевич
Мать ребёнка: Вербицкая Анастасия Ильинична
Смерть
Неизвестно