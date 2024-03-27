Нигматуллин Биктимир Фаткуллович
Место рожденияд.Мусино
Дата рождения17.11.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.09.1951
д.Новомусино, Куюргазинского района, БАССР
Военная награда
Неизвестно
Нигматуллин Биктимир Фаткулович Записи из военкоматов Дата рождения: 17.11.1923 Место рождения: д. Мусино Куюргазинский район БАССР Наименование военкомата: Куюргазинским РВК Дата призыва: 20.03.1942 Воинское звание: рядовой
Нигматуллин Биктимир Фаткуллович Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке
Смерть
Неизвестно