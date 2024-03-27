Нигматуллин Биктимир Фаткуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллин Биктимир Фаткуллович

Место рождения

д.Мусино

Дата рождения

17.11.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мусино
Рождение ребёнка
11.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

д.Новомусино, Куюргазинского района, БАССР
Военная награда
Неизвестно
Нигматуллин Биктимир Фаткулович Записи из военкоматов Дата рождения: 17.11.1923 Место рождения: д. Мусино Куюргазинский район БАССР Наименование военкомата: Куюргазинским РВК Дата призыва: 20.03.1942 Воинское звание: рядовой
Нигматуллин Биктимир Фаткуллович Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке
Смерть
Неизвестно
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